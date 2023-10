Nagelsmanns USA-Fazit: "Ich war absolut begeistert"

Julian Nagelsmann zieht ein durchweg positives Fazit der vorab so heftig diskutierten USA-Reise mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die so schnell Dinge umsetzt", sagte der neue Bundestrainer nach dem 2:2 (1:1) gegen Mexiko in Philadelphia am Mittwoch: "Ich war absolut begeistert, deshalb mache ich mir keine Sorgen."