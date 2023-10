Trotz Blitz-Gelb-Rot! Rangnick feiert Österreich-Coup

Teamchef Ralf Rangnick hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft zur dritten EM-Teilnahme in Folge geführt. Österreich nutzte am Montag durch ein 1:0 (0:0) in Aserbaidschan seinen zweiten Matchball und löste als achte Mannschaft das Ticket für die Endrunde 2024 in Deutschland.