EM-Qualifikation: "Frankreich hat Muskeln spielen lassen" I Pressestimmen

Was für ein Spiel! Die französische Nationalmannschaft hat am Samstagabend mit 14:0 gegen Gibraltar gewonnen und zugleich das Ticket für die Europameisterschaft in Deutschland gelöst.

Die internationale Presse zeigt sich beeindruckt von der Leistung des Teams von Trainer Didier Deschamps, denn das Ergebnis war historisch. Es löste das 13:0 Deutschlands 2006 gegen San Marino als höchsten Sieg der EM-Qualifikationsgeschichte ab.

SPORT1 fasst internationale Pressestimmen zusammen:

Frankreich

L‘Équipe: Frankreich im Feuerwerksmodus. Die französische Nationalmannschaft hat den höchsten Sieg ihrer Geschichte errungen (14:0), an einem Abend, der durch das Tor und die Verletzung von Warren Zaire-Emery, das Konzert von Kylian Mbappé und eine ziemlich lobenswerte Leichtigkeit geprägt war.

RMC Sport: „LES BLEUS“ feiern den höchsten Sieg ihrer Geschichte und sind für die EURO 2024 qualifiziert. Die französische Nationalmannschaft hat am Samstag Gibraltar mit 14:0 besiegt und sich damit den Status eines Gruppenkopfes bei der Auslosung für die EM 2024 gesichert.

Le Parisien: „Das ist ein Rekord, der bleiben wird“: Großer Sieg gegen Gibraltar, Les Bleus zum Genießen! Das Spiel gegen Gibraltar, das am Samstag in Nizza mit 14:0 gewonnen wurde, ermöglichte es den „Tricolores“, ihre Statistiken zu pflegen und dabei einen alten Rekord von 28 Jahren zu entstauben.

Italien

Gazzetta dello Sport: Frankreich stellt einen Rekord auf: 14 Tore in Gibraltar! Giroud schießt zwei, Thuram und Rabiot treffen auch. Frankreich stellt einen Rekord auf. Mit rekordverdächtigen 14 Toren hat sich Deschamps‘ Nationalmannschaft von Gibraltar verabschiedet. Ein Rekord. Es ist das höchste Ergebnis in der Geschichte der Bleus und der Europa-Qualifikation.

Corriere dello Sport: Frankreichs Lawine über Gibraltar: 14:0. Die Franzosen haben den Rekord für die meisten Tore in einem EM-Qualifikationsspiel aufgestellt. Mit einem 14:0-Sieg gegen Gibraltar sicherte sich Frankreich den siebten Sieg in sieben Spielen in der Gruppe B der EM-Qualifikation und damit den größten Vorsprung in der Geschichte der Bleus und der EM-Qualifikation. Den bisherigen Rekord hielt Deutschland, das San Marino 2006 in einem Qualifikationsspiel für die Euro 2008 mit 13:0 besiegt hatte.

Kylian Mbappé hat gegen Gibraltar drei Tore erzielt

Spanien

AS: Historischer Sieg Frankreichs! Frankreich hat mit einem historischen 14:0-Sieg gegen Gibraltar den deutschen Rekord in der EM-Qualifikation gebrochen, den Deutschland nach dem 13:0 gegen San Marino gehalten hatte.

Mundo Deportivo: Frankreich schreibt Geschichte: 14:0-Sieg gegen Gibraltar. Die französische Nationalmannschaft hat Gibraltar am Samstag an der Allianz Riviera mit einem 14:0-Sieg überrollt. Mit acht Siegen in acht Spielen hat Frankreich weiterhin die Chance, die perfekte Qualifikation zu schaffen.

England

Daily Mail: Frankreich schießt 14 Tore gegen das glücklose Gibraltar. Neun verschiedene Torschützen sorgen für den höchsten Sieg aller Zeiten in der Qualifikation für die Euro 2024 ... und das, nachdem der Gegner innerhalb von 20 Minuten auf zehn Mann reduziert wurde! Frankreich hat in der letzten Qualifikationsrunde für die Euro 2024 die Muskeln spielen lassen und mit 14 Toren gegen Gibraltar den höchsten Sieg in der Geschichte der Mannschaft von Didier Deschamps errungen.