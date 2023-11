Verzwickte EM-Quali: Auf diesem Team ruhen Polens Playoff-Hoffnungen

Polen um Superstar Robert Lewandowski erlebte am Freitagabend eine herbe Enttäuschung und verpasste durch ein 1:1 gegen Tschechien ein direktes Ticket für die EM 2024. Mit den anstehenden Playoffs im März bleibt dem polnischen Team noch eine Minimalchance - sicher ist die Teilnahme an den Entscheidungsspielen aber noch nicht, dafür sorgt das verzwickte Qualifikationssystem der UEFA.

Grundsätzlich gilt: Neben Gastgeber Deutschland qualifizieren sich die ersten beiden Teams der zehn Quali-Gruppen für die EM 2024. Damit stehen 21 der 24 Endrunden-Teilnehmer fest. Die drei verbleibenden Tickets werden über je einen Playoff-Pfad, jeweils bestehend aus vier Mannschaften mit Halbfinale und Finale, im März 2024 vergeben.

Komplex wird es, wenn es um die zwölf Teams geht, die an den Playoffs teilnehmen dürfen. Um die Teilnehmer an diesen Mini-Turnieren zu ermitteln, wird die Rangliste der vergangenen Nations-League-Saison 2022/23 herangezogen. Die jeweils vier Bestplatzierten der Ligen A, B und C spielen einen EM-Teilnehmer aus.

EM-Quali: Polen muss auf die Niederlande hoffen

Ist ein Gruppensieger - wie beispielsweise Spanien - bereits für die EM qualifiziert, rückt das Team nach, das in der Nations-League-Rangliste die nächstbeste Platzierung aufweist.

Gemäß dem aktuellen Stand der EM-Qualifikationsgruppen würden in Pfad A Kroatien und das eingangs erwähnte Polen an den Playoffs teilnehmen. Die beiden Nationen sind derzeit aus den 16 Teams der Nations League A die einzigen zwei ohne ein direktes Ticket für die EM.

Sollte sich die Niederlande allerdings überraschend doch nicht direkt für die EM qualifizieren, würde Polen der Playoff-Platz verwehrt bleiben, da dieser dann aufgrund der schlechteren Platzierung in der Nations League an die Elftal ginge. Oranje ist in Qualifikationsgruppe B noch gegen Irland (Samstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und Gibraltar gefordert und benötigt einen weiteren Sieg für die direkte Qualifikation.

Playoffs: Estland als bestes Team aus Liga D dabei?

So oder so fehlen noch zwei Playoff-Teilnehmer für Pfad A. Zum einen würde mit Estland die beste Nation aus der Nations League D nachrücken, weil alle anderen Mannschaften der Liga A entweder direkt qualifiziert oder in den Playoffs wären. Das hatte die UEFA im Vorfeld so festgelegt, um die unterste Liga nicht gänzlich zu vernachlässigen. Der verbleibende Platz in Pfad A würde derzeit an die Ukraine gehen.

In Pfad B sind Finnland und Bosnien-Herzegowina sicher in den Playoffs, sie können sich nicht mehr direkt qualifizieren. Israel kann sich über Gruppe I der EM-Qualifikation noch ein direktes Ticket für die Endrunde sichern, ist aber mindestens bei den Playoffs dabei. Sollte sich an der derzeitigen Situation nichts mehr ändern, erhält Island den vierten Playoff-Platz.