England verneigt sich vor dem neuen König

Jude Bellingham hat der englischen Nationalmannschaft gegen Belgien mit dem finalen Schuss des Spiels in letzter Sekunde ein Remis gerettet . Der Real-Star war einmal mehr der gefeierte Mann in der englischen Presse.

Bellingham „der neue junge König des englischen Fußballs“

Der 20-Jährige, der zuvor Chancen vergeben hatte, war nach Abpfiff erleichtert, schließlich hatten die Engländer am Samstag 0:1 gegen Brasilien verloren. „Ich weiß, was für einen Blödsinn wir abbekommen hätten, wenn wir zwei Spiele hintereinander verloren hätten“, betonte Bellingham, der darauf hinwies, dass viele junge Spieler ihr Debüt gegeben hatten.

Denn, wie es der Independent schrieb, hat Bellingham am Dienstagabend womöglich „seinen Status als jüngstes Wunderkind im englischen Mittelfeld verloren“. Schließlich machte unter anderem der 18 Jahre alte Kobbie Mainoo von Manchester United auf sich aufmerksam. „Er ist definitiv ein brillanter Spieler und wird eine großartige Zukunft bei Manchester United und hoffentlich auch für England haben“, sagte Bellingham bei Channel 4 .

Bellingham trifft auch für England

Nationaltrainer Gareth Southgate lobte zwar das gesamte Team, meinte aber auch: „Jude ist heute Abend das Aushängeschild. Der Kampfgeist, der Wille, nicht zu verlieren und zu gewinnen, war am Ende entscheidend für das späte Tor.“

The Independent meinte: „England sah, was das Bernabéu in dieser Saison schon oft gesehen hat: Bellingham als Torschütze.“