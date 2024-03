EM 2024: In Weiß und Pink! Adidas-Trikots des DFB offiziell vorgestellt

Wirtz feiert Auswärtstrikot: „Wirklich außergewöhnlich“

Deutschlands neues Heimtrikot ist im traditionellen Weiß gehalten und besticht mit einem schwarz-rot-goldenen Farbverlauf im Schulterbereich. Neben dem adidas-Logo ist das DFB-Logo mit den vier Sternen im Brustbereich zu finden. Ein schwarzer Streifen an der Seite ist eine Reminiszenz an die Heim-WM 2006, Hosen und Stutzen sind weiß.

Das Auswärtstrikot hat Adidas in einem pink-lilafarbenen Farbton herausgebracht. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung erklärt, soll das Auswärtstrikot für die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes stehen. In das Trikot ist ein Rautenmuster eingearbeitet, die Spieler tragen zu den pinkfarbenen Trikot lila Hosen und Stutzen. Bei beiden Trikots fällt auf: Die Spielernummer ist in einem 3D-Stil der 90er-Jahre gestaltet.