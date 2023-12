Leak! So sollen die DFB-Trikots für die Heim-EM aussehen

Noch ist über die Trikots, welche die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 tragen wird, zumindest offiziell nichts bekannt. Doch footyheadlines.com, ein auf das Leaken von Jerseys spezialisiertes Online-Portal, hat nun Bilder der möglichen DFB-Kleidung veröffentlicht.

Auffällig: Design und Farbgebung des dort präsentierten Heim-Trikots erinnern stark an das DFB-Shirt von der Weltmeisterschaft 2006, die ebenfalls im eigenen Land ausgetragen wurde. Bei dem fast komplett in weiß gehaltenen Jersey ist auf der Brust in schwarzer Farbe das Logo von Hersteller Adidas und das Verbands-Logo zu sehen.

Schwarze, geschwungene Linien runden das Trikot auch an den Seiten ab. Beide Ärmel sind mit drei Streifen in den Farben schwarz, rot und gold verziert, also den Farben der deutschen Nationalflagge - nur unterbrochen durch die drei traditionellen Adidas-Streifen.

Ist das DFB-Auswärtstrikot rosa?

Auch ein angebliches deutsches Auswärtstrikot hat footyheadlines.com veröffentlicht - und das hat es in sich. Während der obere Bereich in einem rosanen Farbton gehalten ist, geht der untere Teil langsam in dunkelblau bzw. lila über. Wie beim Heim-Dress ist an den Seiten je ein Streifen als Applikation angebracht, diesmal allerdings in Rosa.

„Wir können die Farben der Logos auf der Vorderseite noch nicht bestätigen - sie sind entweder dunkelviolett oder weiß, aber violett ist wahrscheinlicher“, schreibt das Portal dazu - und spricht von einer „mutigen und neuen Farbkombination“ beim Trikot. Bereits im Oktober hatte FootyHeadlines eine ähnliche Version vorgestellt.

Im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz am 23. Juni ist Deutschland als Auswärtsmannschaft angesetzt. Ob die DFB-Auswahl am Ende tatsächlich mit diesen Trikots antreten wird, ist unklar.