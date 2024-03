EM 2024: Kohler geht Euphorie bei DFB-Team zu weit

Während das Team um Trainer Julian Nagelsmann und die deutschen Fans dem Event entgegenfiebern, geht Jürgen Kohler die plötzlich anklingende Euphorie rund um die deutsche Nationalmannschaft „zu schnell“. „Ich glaube, dass Topspieler mit so einer Einstellung ins Turnier gehen müssen. Da zählt kein Konjunktiv. Dennoch geht mir das mit dem Hype um diese Mannschaft ein Stück weit zu schnell. Man hat ja den Eindruck, als ob wir Europameister und Weltmeister werden“, sagte der Weltmeister von 1990 bei ran .

„DFB-Team gehört zu Topfavoriten“

Für Kohler gehört die DFB-Elf zu den Topfavoriten bei der anstehenden EM, wenn sie es schaffe, „erst ans Verteidigen zu denken und dann erst ans Angreifen“. „Tore zu erzielen, ist zwar schön. Aber wenn man Titel gewinnen will, war die Basis immer eine gut funktionierende Defensive, und da sind alle mit einbezogen. Das haben sie jetzt in den zwei Spielen gezeigt.“

So gehöre der zuletzt kritisierte Ilkay Gündogan natürlich zum Stamm. „Julian Nagelsmann hat ein Gerüst von acht, neun Spielern. Daran muss man jetzt festhalten. Und zu diesem Gerüst gehört für mich selbstverständlich auch Gündogan dazu, auch wenn er in den letzten beiden Spielen vielleicht nicht an seine 100 Prozent herangekommen ist“, macht sich der ehemalige Bayern-Star für den Barca-Profi stark.