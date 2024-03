Völlig verrücktes Siegtor! Deutschland schockt Oranje dank BVB-Star

Joey Veerman (4. Minute) hatte die Niederländer früh in Führung gebracht, Maximilian Mittelstädt konterte kurz darauf mit einem sehenswerten Tor (11.) - seinem ersten im DFB-Trikot.

Völlig verrückter Siegtreffer durch Füllkrug

Der eingewechselte Niclas Füllkrug drückte dann in der 85. Minute einen Eckball von Toni Kroos gerade so mit der Schulter über die Linie.

Nagelsmann jubelt: „Herausragend geiles Spiel“

Toni Kroos, der nach der Auswechslung von Ilkay Gündogan am Ende sogar Kapitän war, sagte bei RTL: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil ich weiß, dass sie aus einer sehr schweren Zeit kommt. Was uns sicher gut getan hat, ist, dass nicht ganz so viele Spieler diesen Rucksack hier mit hingebracht haben, durch den relativ radikalen Austausch. Das hat man gemerkt.“