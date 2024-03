EM-Playoffs LIVE im TV, Livestream & Ticker - Lewandowski zur EM?

Schafft es Robert Lewandowski mit Polen noch zur EM 2024 in Deutschland? Ex-Bayern-Star Willy Sagnol könnte zum letzten Mal auf der Bank sitzen und die Ukraine ist auf nationaler Mission - es gibt reichlich Geschichten in den EM-Playoffs. (Spielplan der EM-Quali-Playoffs)

{ "placeholderType": "MREC" }

Den Auftakt in die drei Endspiele um die letzten drei EM-Tickets machen am Dienstagabend die Georgier von Sagnol gegen Griechenland (18 Uhr im LIVETICKER). Ab 20.45 Uhr wird des dann für Lewandowski in Wales und die Ukraine gegen Island ernst. SPORT1 blickt auf die Playoff-Duelle.

EM-Playoffs: Georgien - Griechenland

Für Willy Sagnol könnte es sein letzter Auftritt als Nationaltrainer Georgiens sein. Der 47 Jahre alte Franzose kündigte seinen Abschied bei einer Niederlage im Playoff-Finale gegen Griechenland an. Spätestens nach der EURO soll dann aber Schluss sein - und die ist das große Ziel von Sagnol und seinem Team. Das ganze Land träumt von der ersten Teilnahme an einem großen Turnier. Die Euphorie ist riesig, und, so Sagnol, „unsere Chancen stehen gar nicht so schlecht“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er baut dabei auch auf Budu Zivzivadze vom Zweitligisten Karlsruher SC, mit zwei Toren beim 2:0 im Halbfinale gegen Luxemburg der gefeierte Held. Zudem kehrt Stürmerstar Khvicha Kvaratskhelia vom SSC Neapel rechtzeitig zurück.

Gegner Griechenland strotzt jedoch nach dem 5:0 gegen Kasachstan vor Selbstvertrauen. Als Vater des aktuellen Erfolgs beim Sensations-Europameister von 2004 gilt Trainer Gustavo Poyet aus Uruguay, der das Team wieder in die Spur gebracht hat.

Bei der EM wären Portugal, Tschechien und die Türkei Gegner in Gruppe F.

EM-Playoffs: Wales - Polen

Stell dir vor, es spielt Polen - und Robert Lewandowski trifft ganz selten. Für den Superstar lief es in den vergangenen zwei Jahren im Nationalteam in der Tat nicht gerade nach Wunsch. Ungewohnt offen sprach Polens Kapitän vor dem Play-off-Finale in Wales nun über seine Probleme.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich brauche Unterstützung. Reden kann uns weiterbringen. Ich habe eine schwere Zeit - auf vielen Ebenen. Das Spiel findet nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Kopf statt“, wird Lewandowski im kicker zitiert. Wahrscheinlich auch deshalb ernennt der Toptorjäger des FC Barcelona Wales zum „Favoriten“.

„The Dragons“ nehmen die Vorlage gerne auf. „Wir wissen, was wir zu tun haben, es macht uns nichts aus“, sagte Teammanager Rob Page entspannt. Wales könnte sich für das dritte große Turnier in Folge qualifizieren. Man habe, so Page, „einen Vorgeschmack, und es gefällt uns sehr gut.“

Der Gewinner wird bei der EURO in Gruppe D mit Österreich, den Niederlanden und Frankreich spielen.

EM-Playoffs: Ukraine - Island

Für die vom Krieg schwer gebeutelte Ukraine ist das Playoff-Finale gegen Island von nationaler Bedeutung. „Ich hoffe, dass unsere Mannschaft den Menschen in der Ukraine etwas Positives vermitteln kann“, sagte Nationaltrainer Serhij Rebrow bereits nach dem 2:1 im Halbfinale gegen Bosnien-Herzegowina.

„Es gab gestern Abend 30 Raketen. Sie fliegen jeden Tag. Unsere Mission ist es zu zeigen, dass wir noch leben, dass wir noch gegen die Russen kämpfen, dass wir noch Unterstützung aus Europa brauchen“, betonte Rebrow. Verbandspräsident Andrij Schewtschenko schwor die Mannschaft ein: „Gebt weiter alles auf dem Weg zum Ziel.“

Wegen des russischen Angriffskrieges findet die Partie des Teams um Chelsea-Star Mychajlo Mudryk in Breslau in Polen statt. Dennoch erwartet Rebrow auch dort „viele Fans, die uns unterstützen werden. Ich bin mir sicher, dass das Stadion voll sein wird und alle auf das Spiel warten.“

Doch auch Island strebt nach dem 4:1 gegen Israel mit aller Macht einen Erfolg an. Es wäre das dritte große Turnier nach 2016 und 2018, bei dem das berühmte „Huh“ zu hören wäre.

Der Sieger des Playoff-Finales trifft bei der EM in Gruppe E auf Belgien, die Slowakei und Rumänien.

-----