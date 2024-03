Mbappés großer Traum: "Wahrscheinlichkeit sinkt"

PSG -Star Kylian Mbappé ist im Großraum Paris aufgewachsen. Was gäbe es da Größeres, als bei den Olympischen Spielen in der Heimat dabei zu sein? Doch daraus wird offenbar nichts.

Das olympische Fußballturnier beginnt am 24. Juli und damit nur zehn Tage nach dem EM-Finale in Deutschland. Dass Frankreich als einer der Topfavoriten der Europameisterschaft lange erhalten bleibt, ist wahrscheinlich. Regenerationszeit würde es folglich kaum geben.

Mbappé: Real Madrid könnte Pläne durchkreuzen

„Wenn man mich fragt, würde ich gerne daran teilnehmen“, sagte Mbappé in einem Interview mit der GQ über Olympia, stellte jedoch direkt klar: „Ich bin in meinem Leben und meiner Karriere an einem Punkt angelangt, an dem ich nichts mehr erzwingen möchte.“