Abschied von PSG? Mbappé-Entscheidung wohl fix

Wie geht es weiter mit Kylian Mbappé? Schon seit Monaten beschäftigt die Personalie die Fußballwelt. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. So berichten mehrere Medien übereinstimmend, dass der Franzose seinem Klub Paris Saint-Germain, beziehungsweise dessen Präsidenten Nasser Al-Khelaifi mitgeteilt hat, dass er den Verein nach Ablauf seines Vertrages in diesem Sommer verlassen wird.