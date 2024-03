Leroy Sané? Toni Kroos wird deutlich

Mit klaren Worten hatte Felix Kroos hinterfragt, ob Leroy Sané nicht besser ganz im DFB-Aufgebot für die EM fehlen sollte, falls er nicht in der Startelf steht. Sein Bruder sieht dies komplett anders, wie er im gemeinsamen Podcast Einfach mal Luppen klarstellte.

„Du hast halt dein Gefühl, deine Meinung preisgegeben. Und da bin ich ausnahmsweise mal nicht deiner Meinung“, leitete Toni Kroos ein und führte dann aus: „Erstens kenne ich Leroy auch von der menschlichen Seite. Und da wird es in jeglichem Fall keine Probleme geben.“ Wie Sanés Rolle letztlich aussehe, „entscheidet ja der Trainer“.

Zu Sané sagte er weiter: „Ich glaube, dass wir auf einen Spieler mit den Qualitäten von Leroy in Deutschland nicht verzichten können. Davon bin ich zu 1.000 Prozent überzeugt und glaube, dass er brutal wichtig werden wird in diesem Turnier.“

Sané zur EM? „Wenn alles normal läuft ...“

Am Montag hatte bereits Bundestrainer Julian Nagelsmann betont, fest mit Sané im EM-Kader zu planen. „Wenn alles normal läuft, hat er in Weimar die Chance, in eine dann wahrscheinlich ganz gut funktionierende Gruppe reinzukommen“, sagte er über das Trainingslager vor dem Turnier.