DFB-Team: Ist Sané kein Mann für die Bank?

Ob Toni Kroos , Robert Andrich oder die beiden Zauberer Florian Wirtz und Jamal Musiala - in den Reihen der deutschen Nationalmannschaft gab es nach dem überzeugenden 2:0 gegen Frankreich viele Gewinner. Andererseits haben sich die Karten für derjenigen, die in Lyon nicht dabei waren, verschlechtert. Dazu gehört auch Leroy Sané .

Der Flügelflitzer des FC Bayern fehlte nach seinem Ausraster gegen Österreich gesperrt und wird auch gegen die Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) und die Ukraine im Juni noch aussetzen müssen. Verliert Sané deswegen nicht nur seinen Platz in der Startelf, sondern gar seine Position im EM-Aufgebot? Felix Kroos, der jüngere Bruder von Toni, warf einen entscheidenden Gedanken in den Raum.