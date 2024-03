Torhymne von Peter Schilling: Leony wegen EM-Song angefeindet

Während ein Großteil der deutschen Fans und auch die deutschen Nationalspieler die neue Torhymne feierten, sorgte der neue Song bei Sängerin Leony dagegen für Zoff. Die 26-Jährige, die zusammen mit dem italienischen Produzenten Meduza und der US-Popband One Republic den offiziellen EM-Song der UEFA singen wird, wurde auf Instagram böse angefeindet.

Leony von Usern angegangen

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Vielen Dank für eure vielen süßen Nachrichten, aber natürlich ist auch unheimlich viel Hate auf mich eingeprasselt. Wie soll es auch anders sein“, sagte die 26-Jährige in einem Social-Media-Video und ging danach in den Angriffsmodus über. „Ich glaube, es gibt Dinge, dir ihr grundsätzlich nicht versteht und versuche, sie euch mal zu erklären“, richtete sich die Songwriterin direkt an ihre User.