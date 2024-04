Nagelsmann trotz Völler-Unterschrift: "Wird man sehen"

Trotz der Vertragsverlängerung von Rudi Völler als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) lässt Julian Nagelsmann seine Zukunft als Bundestrainer weiter offen. „Ich freue mich für den DFB und freue mich für den deutschen Fußball. Und alles andere wird man in den nächsten Wochen sehen“, sagte Nagelsmann am Montag bei einem Medientermin in Düsseldorf, bei dem die Nationaltrainer der 24 EM-Teilnehmer anwesend waren.