Polen schlägt EM-Quartier in Hannover auf

Polens Fußball-Nationalmannschaft schlägt ihr Quartier während der Europameisterschaft in Hannover auf. Das teilte der polnische Verband am Mittwochabend via X mit. Die Mannschaft um den früheren Bayern-Star Robert Lewandowski trifft in der Gruppe D auf Vizeweltmeister Frankreich, die Niederlande und Österreich. Das Turnier beginnt am 14. Juni.