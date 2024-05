DFB-Kader für EM: Nagelsmann bedauert Absage an Goretzka

Leon Goretzka ist wie erwartet nicht für den EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Der Mittelfeld-Star des FC Bayern fehlte im am Donnerstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann vorgestellten Aufgebot für das Heim-Turnier.

„Ich kenne Leon schon lange. Wir hatten schon viele Gespräche in unserer gemeinsamen Zeit“, erläuterte Julian Nagelsmann bei der Vorstellung des Kaders. Ihm tue die Entscheidung natürlich weh, insbesondere für den betroffenen Spieler sei es sehr bitter. „Es ist normal, dass da Emotionen entstehen. Aber es war von beiden Seiten nicht böse.“

„Die Information, die ich mit den Spielern teile, bleibt natürlich zwischen mir und dem betroffenen Spieler“, sagte Nagelsmann weiter, der im gleichen Zuge auch zur Absage für Mats Hummels befragt wurde. In beiden Fällen sei die Entscheidung „im Sinne der Mannschaft“ gefallen. „Beide waren sehr enttäuscht, wären gerne dabei gewesen und haben alles reingeworfen. Ich habe versucht, ihnen die Dinge zu erklären.“

Goretzka hatte schon in den letzten Testspielen nicht mehr zum DFB-Kader gehört - obwohl seine Leistungskurve zwischenzeitlich wieder nach oben gezeigt hatte. Beim FC Bayern überzeugte er nicht nur in der Bundesliga, auch in den Viertelfinal-Partien der Champions League gegen den FC Arsenal war der 29-Jährige sehr präsent.