DFB-PK: Nagelsmann erklärt Kader der Nationalmannschaft

Die Vorbereitung des DFB zur Heim-EM geht los! Am Montag sprechen sowohl Bundestrainer Julian Nagelsmann als auch Sportdirektor Rudi Völler vor versammelter Presse im Medienzentrum im Schloss Blankenhain. Das gab der DFB am Sonntag bekannt. SPORT1 begleitet die PK ab 13.00 Uhr im LIVETICKER.

Am Nachmittag findet im Stadion von Carl Zeiss Jena, dem Ernst-Abbe-Sportfeld, ein öffentliches Training der DFB-Stars statt (16.30 Uhr).

Das DFB-Team trifft im Rahmen der EM-Vorbereitung am 3. Juni auf die Ukraine und am 7. Juni auf Griechenland, bevor am 14. Juni das Auftaktspiel der EM gegen Schottland steigt.