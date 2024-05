DFB-Team im Trainingslager eingetroffen

Pascal Groß war der Erste, Leroy Sane kam mit dem Golfcart: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in ihrem Trainingslager in Blankenhain eingetroffen. Nach Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann trudelten am Sonntagabend die Profis mit ihren Familien im Spa & GolfResort Weimarer Land ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Wir haben alle ein sehr gutes Gefühl. Es wird eine tolle Reise, jeder freut sich darauf", sagte der Stuttgarter Maximilian Mittelstädt nach seiner Ankunft.

Am Montag steht zunächst eine öffentliche Trainingseinheit in Jena vor rund 15.000 Fans auf dem Programm. Mittelstädt rechnet in den kommenden Tagen mit einem lockeren Aufgalopp. Wir werden uns nicht kaputt trainieren", sagte der Linksverteidiger.

Dass die Familien im bis Freitag dauernden Trainingslager dabei sind, findet der ehemalige Berliner gut. "Das bringt noch einmal ein bisschen Lockerheit rein. Das ist eine coole Idee und für die Stimmung gut", sagte Mittelstädt und formulierte hohe Ziele: "Wenn wir nicht das Ziel hätten, Europameister zu werden, dann bräuchten wir nicht mitspielen."

{ "placeholderType": "MREC" }