DFB-Team: Spieler Nummer vier! Nächster Bayern-Star schon nominiert

Der Weltmeister von 2014 wurde am Montagabend als vierter Spieler nach Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Turnierteilnehmer bestätigt.

Neuer steht vor seinem achten großen Turnier

Neuers Nominierung für den vorläufigen Kader, den Bundestrainer Julian Nagelsmann komplett am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin verkünden wird, wurde vom DFB am späten Montagabend über das Instagram-Profil von „Dachdeckerin Chiara“, einer „Handwerks-Influencerin“, bekannt gegeben.