DFB-Team: Nächster EM-Teilnehmer fix - Bayern reagiert

Der dritte Streich: Nachdem der DFB die beiden Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah schon als EM-Fahrer bestätigt hatte, ging es am Montagabend mit Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München weiter. Moderatorinnen-Ikone Frauke Ludowig verkündete dessen Nominierung live in der Sendung RTL Exclusiv .

Neues Vorgehen des DFB

Gab es bei großen Turnieren oft nur Gerüchte und am Ende eine Kaderbekanntgabe mit einigen Überraschungen, laufen die Nominierungen diesmal anders ab. Wenn der Verband am Donnerstag ab 13 Uhr sein vorläufiges Aufgebot für die EM im eigenen Land verkündet, wissen Spieler wie Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah oder Pavlović längst Bescheid. (Alle News zum DFB im Liveticker)

So wurde die Schlotterbeck-Personalie zunächst nach einem Bericht der Tagesschau bekannt gegeben. Der DFB teilte dies kurze Zeit später in einer Instagram-Story und verlinkte dazu den Account des Abwehrspielers. Am Montagmorgen war dann Jonathan Tah an der Reihe. Der Pflege-Influencer Rashid Hamid meldete über seinen Social-Media-Kanal, dass der Leverkusener des Aufgebots sein wird.