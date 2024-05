EM 2024: Das bemerkenswerte Comeback von Josip Ilicic

Ganz bescheiden hat Josip Ilicic die Nachricht seiner überraschenden Nominierung für die slowenische Nationalmannschaft kommentiert - so wie es eben seine Art ist, mit der sich der offensive Mittelfeldspieler einst in die Herzen der Fans von Atalanta Bergamo gespielt hat.

Über zweieinhalb Jahre liegt Ilicics 79. und bislang letztes Länderspiel zurück. In der Zwischenzeit war das Sportliche eher zweitrangig für den 36-Jährigen, vielmehr ging es um seine mentale Gesundheit.

Ilicic findet in Maribor zu alter Stärke

Nach seinem Abschied von Atalanta Bergamo 2022 schloss sich Ilicic gut einen Monat später in seiner slowenischen Heimat seinem Ex-Klub NK Maribor an, bei dem ihm einst der Durchbruch gelungen war.

„Ich wollte das Spielen genießen, das war mein Ziel und das habe ich erreicht“, sagte Ilicic, der vor allem in der Schlussphase der Saison beim Vizemeister wieder zu einem absoluten Leistungsträger wurde. „Selbst jetzt laufe ich noch in der 90. Minute, also muss irgendwas ‚falsch‘ sein.“