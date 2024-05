Sein eigener Platz? Kroos scherzt über EM-Nominierung

Robert Andrich ist der nächste deutsche Nationalspieler, der noch vor der offiziellen Kaderbekanntgabe am Donnerstag für die EM nominiert wurde.

„Wir haben die große Ehre, hier bei „Einfach mal Luppen“ einen weiteren EM-Fahrer zu nominieren – offiziell, ganz offiziell. Wir machen hier nicht Quatsch. Das ist wirklich so, dass dieser Mann dabei ist“, sagten beide vor der Nominierung, ehe sie den Namen dann auch wirklich präsentierten.

+++ Alle bislang nominierten DFB-Spieler +++

Selbst noch nicht für EM 2024 nominiert? Kroos scherzt

Mittelfeldspieler Andrich, der bislang auf drei Länderspiele kommt, habe eine Wahnsinnssaison für Bayer Leverkusen gespielt, so Toni Kroos: „Leverkusen hat einen großen und breiten Kader. Wie er sich da fest geackert, fest gespielt und fest gescort hat, war schon bemerkenswert.“

Bundestrainer Nagelsmann gibt kompletten EM-Kader am Donnerstag bekannt

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag ab 13 Uhr den kompletten Kader bei einer Pressekonferenz bekannt.

Alles fing mit der Bekanntgabe von Nico Schlotterbeck in der Hauptausgabe der Tagesschau am Sonntagabend an.