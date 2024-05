EM 2024: Nagelsmann erklärt Hummels-Verzicht

„Anfang der Woche“ habe es Gespräche gegeben, stellte Nagelsmann auf der Pressekonferenz im Zuge der Nominierung klar, als er auf Hummels und den ebenfalls fehlenden Leon Goretzka angesprochen wurde. „Natürlich sind die beiden Spieler extrem enttäuscht. Das ist normal und verständlich. Das sind keine schönen Gespräche. Am liebsten würde man alle mitnehmen.“ Am Ende müsse er allerdings eine „Entscheidung im Sinne der Mannschaft treffen. Beide waren sehr enttäuscht, wären gerne dabei gewesen und haben alles reingeworfen. Ich habe versucht, ihnen die Dinge zu erklären. Warum und wieso.“

Während Jonathan Tah und Antonio Rüdiger als Stamm-Innenverteidiger in die EM gehen, lobte Nagelsmann auch den nominierten Hummels-Kollegen Nico Schlotterbeck: „Er hat sich zuletzt stabilisiert und gute Leistungen gezeigt. Linksfuß, in dem Alter, mit dem Siegeswillen - das wird perspektivisch ein wichtiger Spieler für die Nationalmannschaft.“ Hinter dem Duo Tah/Rüdiger gehe es darum, die „passenden Spieler“ als Einwechseloptionen zu finden. Dabei gehe es auch um die Altersstruktur und die Perspektive.

Hummels zeigte sich zuletzt in EM-Form

Der 35-Jährige zeigte zuletzt in Dortmund vor allem in der Champions League herausragende Leistungen und ist einer der Hauptgründe für Final-Einzug. Im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain wurde Hummels in beiden Aufeinandertreffen mit dem „Man of the Match“-Award ausgezeichnet, im Rückspiel traf der Innenverteidiger per Kopf sogar selbst zum Sieg.