EM 2024: Nominierung von Toni Kroos hat Vorgeschichte

„Dann stellst du mir zwei so Scheißfragen“

„Bei der Kadervorstellung für die EM am Donnerstag in Berlin gibt es vom DFB zu jedem Spieler ein kurzes Filmchen, in dem jeweils passende Personen eine acht Sekunden lange Anmoderation machen“, verriet Kaben. „Bei Kroos sind sie zur Überraschung aller auf mich gekommen. Das mache ich dann natürlich mit einem selbstironischen Satz. Dann können alle noch einmal grinsen, und es ist endgültig 2024, nicht mehr 2022.“