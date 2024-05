EM 2024: Spiele und Teams der Gruppe D mit Frankreich

Gelingt Frankreich der dritte Triumph bei einer Fußball-Europameisterschaft ? Nach den Titel 1984 und 2000 geht die Équipe Tricolore in Deutschland wieder als einer der Top-Favoriten ins Turnier. Die Franzosen müssen sich in der Gruppe D aber auf hochkarätige Konkurrenz gefasst machen.

Frankreich bei der EM 2024:

Zwei Unentschieden waren die einzigen Punktverluste der Équipe Tricolore in der Qualifikationsgruppe B. Für Frankreich wird es die elfte EM-Teilnahme sein. Zweimal gingen die Franzosen als Sieger hervor - 1984 im eigenen Land, 2000 in Belgien und den Niederlanden. Bei der EM 2024 gehen die Franzosen mit ihrem Super-Star Kylian Mbappé (25) als Topfavorit uns Turnier. Das Aushängeschild der Franzosen steht nach seinem Abschied von Paris St. Germain vor einem Wechsel zu Real Madrid.

Niederlande bei der EM 2024:

Als Zweiter der Gruppe B qualifizierte sich Oranje für die EURO in Deutschland. Vier Punkte lagen die Niederländer hinter Frankreich. Lange musste der Champion von 1988 zittern, doch am Ende gelang die Quali scheinbar mühelos. Ob der Elf von Roland Koeman ein ähnlicher Triumph wie damals gelingt? Schließlich fand die EM seinerzeit auch in Deutschland statt.

Österreich bei der EM 2024:

Selten qualifizierte sich das Nachbarland so souverän für ein großes Turnier. Nur ein Pünktchen lag in der Qualifikationsgruppe F zwischen Belgien und Österreich. Nun will das Team von Ralf Rangnick und Co. auch in Deutschland für Furore sorgen. Es ist die vierte Endrundenteilnahme. 2008 war Österreich als Gastgeber automatisch dabei.