EM 2024 Stadien: Signal-Iduna-Park in Dortmund - Alle Infos und Spielplan

Das Herzstück des Ruhrgebiets, Dortmund, bereitet sich auf eine der größten sportlichen Veranstaltungen in Europa vor - die Fußball-EM 2024 . Die Stadt ist stolz darauf, einer der Austragungsorte dieses prestigeträchtigen Turniers zu sein. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei der Signal-Iduna-Park, das heimische Stadion des Bundesliga-Klubs Borussia Dortmund, während der Europameisterschaft lautet die offizielle Bezeichnung BVB Stadion Dortmund.

Unter dem Namen Westfalenstadion wurde die Arena für die Weltmeisterschaft 1974 errichtet und eingeweiht. Ein Highlight aus der jüngeren Geschichte ist der für das Sommermärchen der WM 2006 so wichtige Sieg über Polen, als der damalige BVB-Spieler David Odonkor das Siegtor von Oliver Neuville vorbereitete. Das erste Bundesligator im Dortmunder Fußball-Tempel erzielte 1976 ausgerechnet ein Spieler des Erzrivalen Schalke 04: Erwin Kremers.

Wegen der „Gelben Wand“ weniger Zuschauer bei der EM

Mit einer Kapazität von über 81.000 Zuschauern ist der Signal Iduna Park das größte Stadion in Deutschland und das zweitgrößte in Europa. Allerdings sind bei der UEFA Euro 2024 keine Stehplätze erlaubt. Das betrifft auch die als „Gelbe Wand“ bekannt Südkurve, wo sonst bis 24.000 Fans des BVB stehen. So werden „nur“ 62.000 Zuschauer die EM-Spiele live verfolgen können.