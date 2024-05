Nächster EM-Fahrer fix! Tah von Oma Lotti verkündet

Der nächste Spieler-Name ist raus und hat sein Ticket für die Heim-Europameisterschaft 2024 (14. Juni bis 14. Juli) in der Tasche! Nach der Nominierung von Borussia Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hat Bundestrainer Julian Nagelsmann auch Jonathan Tah von Meister Bayer Leverkusen für den Kader der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft benannt.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagvormittag auf Instagram bekannt. Dabei wurde eine 93 Jahre alte Seniorin mit dem Namen „Oma Lotti“ von Pfleger und TikToker Rashid Hamid, Geschäftsführer der Firma Pflege Smile, als Überbringerin der Nachricht in einem launigen Video in Szene gesetzt.