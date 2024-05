EM 2024: Überraschung in Frankreichs Kader

Mit Stürmerstar Kylian Mbappe und überraschend auch Saudi-Legionär N‘Golo Kante greift Vizeweltmeister Frankreich nach dem Titel bei der Fußball-EM in Deutschland . Kante, Weltmeister von 2018 und inzwischen bei Al-Ittihad in der Wüste unter Vertrag, steht im 25-köpfigen Aufgebot, das Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstag verkündete. Kantes Comeback ist überraschend, der bislang letzte Einsatz des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers für sein Land war im Juni 2022.

Frankreich zählt zu den Top-Favoriten bei der EURO. Die Equipe Tricolore peilt den dritten EM-Titel nach 1984 und 2000 an. Die Franzosen starten am 17. Juni in Düsseldorf gegen Österreich in das Turnier, weitere Gegner in der Gruppe D sind die Niederlande (21. Juni in Leipzig) und Polen (25. Juni in Dortmund).