EM 2024: Wer sind die Wackelkandidaten im DFB-Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das vorläufige EM-Aufgebot des DFB bekannt gegeben. 27 Spieler sind dabei, aber die Kadergröße ist bei dem Turnier auf höchstens 26 beschränkt. Es muss also noch mindestens einer gehen.

Der finale EM-Kader muss im Anschluss an das letzte Testspiel gegen Griechenland am 7. Juni bis um 23.59 Uhr der UEFA gemeldet werden. Ein Blick auf die vermeintlichen Wackelkandidaten verspricht Spannung.

Feldspieler im Fokus

Also wird es einen Feldspieler treffen. Und obwohl das endgültige Aufgebot 23 bis 26 Spieler umfassen darf, wird wohl nur ein Spieler gestrichen werden. „Wir werden 22 Feldspieler bei der EM im Kader haben, so können wir gut trainieren“, erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz anlässlich der Nominierungen.

Ein Faktor, der diese Entscheidung beeinflusst hat, ist das Champions League-Finale am 1. Juni. Da mit Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug gleich vier deutsche Nationalspieler um den Henkelpott spielen, würden dem Bundestrainer in seiner Vorbereitung damit eben auch vier Kräfte in der Vorbereitung wegfallen.