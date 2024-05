Ganz große Kunst: Sane springt auf EM-Zug auf

Die deutsche Nationalmannschaft setzt bei der EM auf ganz große Kunst von Leroy Sane. Die Nominierung des angeschlagenen Offensivspielers von Rekordmeister Bayern München in den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann gab am Dienstag die Frankfurter Schirn Kunsthalle („Die Schirn“) bekannt.

Verletzung bremst Sane aus

Bei den Länderspielsiegen gegen den Vize-Weltmeister Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) im März hatte er wegen einer Rotsperre gefehlt, wegen der er auch den vorletzten EM-Test am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine verpassen wird. Erst bei der Generalprobe am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland wäre er wieder einsatzfähig.