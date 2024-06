Abi-Fahrt: Füllkrugs Frage-Antwort-Spiel im ICE

An diese Zugfahrt wird sich Niclas Füllkrug noch länger erinnern. Aufgrund eines überfüllten ICE verbrachte der Stürmer der deutschen Nationalmannschaft seine Rückreise ins EM-Quartier inmitten einer Abi-Fahrt. „Ich saß in gesellschaftlicher Runde und habe bei einem Frage-Antwort-Spiel mitgemacht“, berichtete der Stürmer von Borussia Dortmund am Montag auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach.