Alle Infos zur EM 2024 im Ticker: Der DFB-Fahrplan bis zum Anpfiff

von SPORT1 14.06.2024 • 08:45 Uhr Im EM-Ticker von SPORT1 erhalten Sie alle Informationen zum Start der EM 2024 sowie zu allen 24 EM-Teilnehmern.

Die EM 2024 vom 14. Juni bis 14. Juli ist das Fußball-Highlight des Jahres. Heute Abend um 21:00 Uhr findet das EM-Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland statt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Zeitplan bis zum Anstoß in der Fußball Arena München festgelegt.

SPORT1 hat alle Infos zur EM.

Die Top-Themen:

TV: Wo läuft welches EM-Spiel? (09.34Uhr)

Fan-Umfrage: Wer wird Europameister? (09.12Uhr)

DFB-Fahrplan bis zum Anpfiff (08.45 Uhr)

Freitag, 14 Juni

+++10.12Uhr: Schottischer Minister kontert Faeser +++

Der schottische Außenminister Angus Robertson hat einen Sieg der schottischen Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen Gastgeber Deutschland vorhergesagt. Der Politiker tippt auf einen 2:1-Sieg der schottischen Elf.

Robertson kontert damit Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser die zuvor auf genau auf das umgekehrte Ergebnis getippt hatte.

Als Sohn einer deutschen Mutter und eines schottischen Vaters wünscht sich Robertson, dass beide Mannschaften die K.O.-Runde erreichen und er sie möglichst lange anfeuern kann. Das heutige Eröffnungsspiel in München (21.00 Uhr im LIVETCIKER) wird Robertson live in der Münchner Allianz Arena verfolgen.

+++09.34Uhr: TV: Wo läuft welches EM-Spiel? +++

Bei der anstehenden Fußball-EM vom 14. Juni bis 14. Juli teilen sich mit MagentaTV, ARD, ZDF und RTL vier Sender die Partien auf.

Wer alle 51 Spiele der EM verfolgen möchte, muss auf MagentaTV zugreifen, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Aber: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta. Die erste direkt am Samstag, wenn die deutschen Gruppengegner Ungarn und Schweiz aufeinander treffen.

Auch eine weitere Partie aus der deutschen Gruppe ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Am 23. Juni 2024 steht das Spiel zwischen Schottland und Ungarn auf dem Programm. Das dritte Spiel betrifft die Gruppe C am 20. Juni zwischen Slowenien und Serbien in München.

RTL arbeitet während der EM eng mit Magenta zusammen und strahlt zwölf Spiele live aus. ARD und ZDF halten an je 17 Spielen die TV-Rechte. Darunter sind alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, also auch das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München. Die Partie der DFB-Elf gegen Schottland überträgt das ZDF, die ARD hingegen freut sich über das Endspiel einen Monat später in Berlin.

Alle Highlights der 51 Spiele des Turniers sind 15 Minuten nach Abpfiff auf RTL+ abrufbar. Auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender haben die Höhepunkte der EM-Spiele im Angebot.

Auch SPORT1 hat sich kurz vor dem Start der Europameisterschaft die Rechte für die Highlight-Clips der Begegnungen gesichert. Dementsprechend können Sie die entscheidenden Szenen aller Begegnungen der UEFA EURO 2024 jeweils schon kurz nach deren Ende auch über die iOS-App von SPORT1 sehen.

+++09.12Uhr: Fan-Umfrage: Wer wird Europameister? +++

Wer wird Europameister und wie weit kommt das deutsche Team? Das Bundesliga Barometer befragte dazu repräsentativ über 5.600 Fußballfans in ganz Deutschland.

Der klare Top-Favorit der Fans ist die französische Nationalmannschaft: Rund 38 Prozent nannten die Auswahl um Star-Stürmer Kylian Mbappe, gefolgt von der DFB-Elf, die ein Viertel aller Stimmen erhielt. Dahinter folgen noch Spanien, England und Italien.

Die Fans erwarten von der Nagelsmann-Elf vor allem ein leidenschaftliches Auftreten und einen kämpferischen Einsatz. Und wie wird sich die deutsche Mannschaft bei der Heim-EM nun schlagen? Die meisten Fans glauben an ein erfolgreiches Turnier. Viertelfinale, Halbfinale und Europameister erhielten jeweils ein Viertel der Stimmen. Für ein Ausscheiden in der Vorrunde stimmten dagegen nur 7 Prozent.

+++08.45 Uhr: DFB-Fahrplan bis zum Anpfiff +++

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Abend (21.00 Uhr) das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland. Der Zeitplan von Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zum Anpfiff in der Fußball Arena München steht:

Frühstück bis 10.00 Uhr

Aktivierung und Besprechung der Standardsituationen am Vormittag

Mittagessen ab 13.00 Uhr

Pre-Match-Meal am späten Nachmittag

Abschlussbesprechung und um kurz vor 19.00 Uhr Abfahrt ins Stadion

Anstoß um 21.00 Uhr

Rückfahrt ins EM-Quartier nach Herzogenaurach nach der Begegnung mit dem Bus

Donnerstag, 13. Juni

+++22.45 Uhr: Experten-Meinung: Wer wird Europameister? +++

Das Redaktions-Netzwerk Deutschland hat zahlreiche Experten gefragt, wer sich den Europameistertitel holt. Dabei hat sich ein recht unterschiedliches Meinungsbild ergeben.

Die ehemalige deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult tippt „auf Kroatien. Die haben eine Mischung aus Erfahrung und Talent, besitzen viel Kreativität und Eingespieltheit.“

Der einstige italienische Nationalspieler und langjährige Top-Trainer Fabio Capello meint: „England – ich mag England. Im Mittelfeld und im Sturm sind sie die Besten mit Bellingham und Kane.“

Sein Landsmann Alessandro del Piero glaubt derweil an die Squadra Azzurra: „Ich sage natürlich Italien und bin froh, dass uns diesmal kaum einer auf dem Zettel hat. Alle reden über Frankreich, England, Deutschland - diese Außenseiterrolle könnte der Mannschaft in die Karten spielen.“

Marcel Desailly, der französische Ex-Nationalspieler, sagt: „Frankreich hat das Potenzial, erneut zu gewinnen. Sie haben wirklich wieder einen starken Kader. Aber sie treffen bereits in der Gruppenphase auf einen anderen Mitfavoriten: Holland, das wird nicht leicht.“

Und der Ex-Profi Jens Nowotny befand: „Wir sind ganz dick in der Verlosung mit drin. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Gemeinsam mit den Fans und der Stimmung, die im gesamten Land herrscht, wird sich eine Mannschaft finden, die erfolgreich sein will und vor allem auch erfolgreich sein wird. Auf dem Niveau entscheidet am Ende auch die Tagesform, aber wir sind auf jeden Fall unter den Favoriten.“

+++ 18.51 Uhr: Bayern-Star erkrankt! Sorge im Frankreich-Camp +++

Im Camp der französischen Nationalmannschaft gibt es gesundheitliche Bedenken. Übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich zufolge sind mehrere Spieler angeschlagen, auch Trainer Didier Deschamps soll nicht bei 100 Prozent sein.

Die Betroffenen leiden demnach an einer Entzündung des Nasen- und Rachenraums. Auch Krämpfe und Kopfschmerzen sollen festgestellt worden sein.

Kylian Mbappé und Kingsley Coman trainierten heute nicht mit dem Team. Letzteren soll es am schlimmsten getroffen haben, der Offensivspieler des FC Bayern musste wohl auf seinem Hotelzimmer bleiben.

Superstar Ousmane Dembélé erklärte bei einer Pressekonferenz: „Aus meiner Sicht laufen die Dinge viel besser, ich hatte die Grippe am Dienstag. Ich hatte ein bisschen Fieber und habe es vielleicht ins Rollen gebracht. Aber es ist jetzt besser, dem ganzen Team geht es besser - abgesehen von Coman, der etwas stärker krank ist.

+++ 14.50 Uhr: Zirkzee veröffentlicht kuriose Nachnominierung +++

Joshua Zirkzee hat in seiner Instagram-Story ein Kuriosum veröffentlicht. Eigentlich war der 23-jährige Stürmer nicht in den EM-Kader der Niederlande berufen, aufgrund einiger Verletzungen im Team aber von Bondscoach Ronald Koeman nachnominiert worden - dabei befand sich der einstige Bayern-Stürmer schon im Urlaub.

Und das nicht irgendwo, sondern im Disney Land! So postete der Angreifer des FC Bologna am frühen Donnerstagmorgen eine Instagram-Story, die ihn in einem Facetime-Anruf zeigt. Dazu schrieb er: „Wenn du den Anruf bekommst, Disney für die EM zu verlassen.“

Joshua Zirkzee im Disney Land

Zirkzee selbst strahlte über das ganze Gesicht - und machte sich umgehend auf den Weg nach Deutschland. Das Auftaktspiel der Niederlande findet am Sonntag um 15 Uhr gegen Polen statt.

+++ 12.49 Uhr: Polen hofft auf Einsatz von Swiderski +++

Polen kann nach dem Ausfall von Starspieler Robert Lewandowski beim EM-Start womöglich auf dessen angeschlagenen Sturmpartner Karol Swiderski zählen.

„Ich hoffe, dass ich gegen die Niederlande spielen kann“, sagte Swiderski auf einer Pressekonferenz: „Alles hängt vom medizinischen Personal ab - wir arbeiten, wir kämpfen. Alles heilt gut, am Mittwoch bin ich auf den Platz gegangen, bin ein bisschen gelaufen, habe ein paar Übungen gemacht.“

+++ 10.29 Uhr: England-Boss warnt Fans +++

Hunderttausende Fans machen sich in diesen Tagen aus England auf den Weg nach Deutschland zur Europameisterschaft. Aus diesem Anlass gab ihnen Mark Bullingham, Geschäftsführer des englischen Fußballverbandes, eine Warnung mit auf den Weg.

Sie sollen „ihr Land ehrenvoll repräsentieren“, forderte er die Anhänger der „Three Lions“ bei einem Besuch des englischen Team-Quartiers in Blankenhein auf.

Ihr Auftaktspiel in Gruppe C bestreiten die Engländer am Sonntag in Gelsenkirchen gegen Serbien (ab 21 Uhr im LIVETICKER), die Partie wurde als „Hochsicherheitssiel“ eingestuft. Im Stadion wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt, da die Behörden aufgrund von Gewalttätigkeiten unter englischen Fans in der Vergangenheit und einer Gruppe von rund 500 serbischen Hooligans alarmiert sind.

Auch bei der WM 2006, dem letzten großen Turnier auf deutschem Boden, fielen die englischen Fans nicht nur positiv auf. Es gab Hunderte von Festnahmen rund um die Spiele Englands.

+++ 07.47 Uhr: Innenministerin glaubt an deutschen Triumph +++

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist überzeugt von einem Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der anstehenden Heim-EM, die diesen Freitag beginnt. „Deutschland gegen Frankreich und das Ergebnis wird 2:1 sein.“, so ihr Finaltipp, die Partien der deutschen Auswahl will sie live im Stadion mitverfolgen.

Faeser hob auch noch einmal erneut die Sicherheitsrisiken durch islamistische Anschläge, gewalttätige Hooligans und Cyberangriffe hervor. „Wir haben abstrakt eine hohe Gefährdung“, sagte die Ministerin: „Konkrete Anlässe gibt es bislang nicht.“

+++ 05.34 Uhr: Schottischer Fan läuft von Glasgow nach München +++

Schon bevor am Freitagabend im EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland der Ball rollt, ist eines klar: Alle eingesetzten Spieler zusammen werden nicht so viele Meter abspulen wie der Schotte Craig Ferguson. Der 20-Jährige lief die rund 1600 Kilometer lange Strecke von Glasgow nach München in 41 Tagen, stilecht gekleidet im Schottenrock.

Er möchte damit auch auf ein wichtiges Thema hinweisen: die mentale Gesundheit von Männern. „Darüber wird nicht genug gesprochen“, sagte Ferguson im Gespräch mit dem SID: „Der Lauf zur Fußball-EM bietet eine gute Plattform zu zeigen, dass es nicht unmännlich ist unter Ängsten zu leiden, über negative Gefühle zu sprechen und dass Suizid nicht der einzige Ausweg ist.“

