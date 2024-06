EM 2024: Wunderkind schreibt Geschichte

Lamine Yamal steht in Spaniens Startelf gegen Kroatien - und verewigt sich damit in der EM-Historie.

Spanien-Wunderkind zwischen Schule und EM

Während des Turniers in Deutschland muss der Teenager, der am 14. Juni - einen Tag vor dem EM-Endspiel - 17 Jahre alt wird, auch noch seinen schulischen Pflichten nachkommen. „Ich muss meine Hausaufgaben online machen und an den Lehrer schicken“, sagte Yamal in einem Interview der AS.