Mitten im Spiel! Kind flitzt zu Ronaldo

Dem ersten kleinen Flitzer bescherte Cristiano Ronaldo noch einen ganz besonderen Moment, beim zweiten Fan auf dem Feld hatte Portugals Superstar dann aber genug. In der 68. Minute des EM-Spiels gegen die Türkei in Dortmund stürmte zunächst ein kleiner Junge aufs Feld, geradewegs in die Arme des 39-Jährigen.