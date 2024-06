EM 2024: Portugal crasht Türkei-Party! Ronaldo und Co. stehen im Achtelfinale

Portugal als Partycrasher! Cristiano Ronaldo und Co. haben der Türkei bei der EM einen herben Dämpfer verpasst. Die Selecao fertigte die Mannschaft von Vincenzo Montella mit 3:0 (2:0) ab und löste vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale . Zum achten Mal in Folge überstand Portugal die Gruppenphase - Rekord!

Ansonsten wurde Ronaldo im Dortmunder Stadion, das wie schon beim Auftakt fest in türkischer Hand war, bei fast jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Ronaldo blieb aber auch cool, als in der 70. Minute ein Junge auf das Spielfeld rannte und ein Selfie mit ihm machte. Wie schon beim 2:1 gegen Tschechien ließ er zumindest stellenweise seine alte Klasse aufblitzen - das reichte. Auf die Türkei wartet nun am Mittwoch in Hamburg ein „Endspiel“ gegen Tschechien, ein Remis genügt zum Weiterkommen.