Berliner Fanzonen wegen Unwetterwarnung geschlossen

Wegen einer Unwetterwarnung werden am Freitag abermals die beiden EM-Fan-Zonen in Berlin geschlossen.

Wegen einer Unwetterwarnung werden am Freitag abermals die beiden EM-Fan-Zonen in Berlin geschlossen.

Und wieder trifft es die Hauptstadt wie schon zu Beginn des Turniers: Wegen einer Unwetterwarnung sind am Freitag die beiden EM -Fanzonen in Berlin geschlossen worden.

Wie die Veranstalter mitteilten, wurden die Bereiche am Brandenburger Tor und am Reichstag geräumt. Die Fans werden gebeten, sich in Richtung Hauptbahnhof in sichere Bereiche zu begeben.