Brutalo-Foul an Gündogan bei EM: Englischer Experte spricht von Skandal

„Dieses Foul kann man nicht verteidigen. Das ist eine Schande. Das ist ein Rot-Vergehen, ein Bein-Brecher. Ein skandalöses Foulspiel. So etwas kann man in keiner Ära des Fußballs machen. Er weiß, was er vorhat, er geht so hoch rein“, sagte der frühere Celtic-Stürmer Chris Sutton bei der BBC.