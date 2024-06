Christoph Kramer: Für den legendären WM-Blackout ist er heute dankbar

Christoph Kramer: Ohne WM-Blackout kein ZDF-Job?

Kramer führte aus: „Die Witze werden nicht lustiger, aber wenn du bei allen Menschen in den Köpfen mit dem WM-Finale in Verbindung gebracht wirst, ist das mit das Beste, was es für einen Fußballer gibt. Deswegen ist das völlig okay. Aus rein sportlicher Sicht: Ich war an dem Tag echt gut drauf und hätte auch gerne noch etwas länger gespielt, weil ich ein WM-Finale wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig spielen werde. Aber so wie es gekommen ist, kaufe ich es.“