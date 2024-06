Dänen wüten nach EM-Aus: "Eine Schande!"

„Danish Dynamite“ wütet, und wie - steht kurz vor der Explosion. Dänemark war Deutschland in einem wilden und skurrilen EM-Achtelfinale letztendlich mit 0:2 (0:0) unterlegen. Schuld daran seien insbesondere das Schiedsrichtergespann, der VAR, aber auch das Regelwerk!

So knapp stand der Ex-Dortmunder Thomas Delaney im Abseits

Live im TV: Hjulmand holt sein Handy raus und zeigt VAR-Grafik

Hjulmand hielt dabei sein Handy in die Höhe und zeigte die Grafik, die Andersen hauchzart im Abseits zeigte. „Ist die Technik so genau? Lässt sich der Zeitpunkt des Abspiels so genau bestimmen? Ich habe Fragen“, sagte er.