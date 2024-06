Einzelkritik Deutschland: Rüdiger denkwürdig, Havertz zahlt zurück

von Stefan Kumberger , Manfred Sedlbauer 29.06.2024 • 23:41 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft zieht verdient ins EM-Viertelfinale ein. Beim Sieg gegen Dänemark überzeugt die DFB-Elf mit Einsatz und Leidenschaft und kann sich dabei auf ihren Abwehrchef und einen eiskalten Stürmer verlassen. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Der neue deutsche EM-Rekordspieler (19. Einsatz) war gerade im ersten Durchgang nahezu beschäftigungslos. Dann aber doch gefordert und hellwach: Bewahrte die DFB-Elf kurz vor der Pause vor einem Rückstand, als er stark im Eins-gegen-Eins gegen Höjlund rettete. Hatte Glück, dass kurz nach der Halbzeit ein Dänemark-Tor wegen einer Fußspitze aberkannt wurde - Abseits. In der zweiten Halbzeit entschärfte er mehrmals und strahlte Sicherheit aus. SPORT1-NOTE: 2

DAVID RAUM (bis 80.): Bekam den Vorzug vor Mittelstädt. Peitschte die DFB-Elf und seine Mitspieler immer wieder nach vorne. Ließ hinten nichts anbrennen, blieb aber ohne die ganz großen Offensivaktionen. Vor allem auch durch seine Körpersprache ein belebendes Element. Holte mit seiner Flanke, die Andersen mit dem Arm verlängerte, den Elfmeter für die deutsche Mannschaft heraus (52.). SPORT1-NOTE: 3

NICO SCHLOTTERBECK: Sehr starkes Startelf-Debüt, vor allem im ersten Durchgang. Startete wie erwartet für den gelbgesperrten Jonathan Tah. Zeigte zu früh seine Muckis: Sein vermeintliches Führungs-Kopfballtor nach einer Kroos-Ecke wurde wegen eines Kimmich-Fouls aberkannt (3.). Hatte mehrere gute Offensivkopfbälle (7.; 37.) und überzeugte im Spielaufbau mit vertikalen Pässen. Wurde kurz vor der Pause übermütig, als er im eigenen Strafraum ins Dribbling ging und den Ball verstolperte (42.). Nach der Pause nicht mehr ganz so sehr im Fokus, bereitete später aber das 2:0 von Musiala vor. SPORT1-NOTE: 1,5

ANTONIO RÜDIGER: Was für ein Auftritt! Wurde nach seiner Oberschenkelzerrung rechtzeitig fit. Gab den Abwehrchef und war ein sicherer Rückhalt in der Defensive. Wichtig, dass er bei einem Christensen-Abschluss (21.) noch seine Fußspitze dazwischen brachte. Macht seinem Spitznamen „El Loco“ (der Verrückte) alle Ehre, ging über die Schmerzgrenze hinaus, warf sich in jeden Zweikampf und liefert ein denkwürdiges Bild der Partie als er kurz vor Schluss eine eigene Rettungsaktion beinahe ekstatisch bejubelte. Wurde nach Schlusspfiff von Mannschaftskameraden und Fans abgefeiert und als Man of the Match ausgezeichnet. SPORT1-NOTE: 1

JOSHUA KIMMICH: Hatte bei dem vermeintlichen Führungstor durch Schlotterbeck Pech, das sein Tackling gegen Olsen als Foul gewertet wurde (4.). Seinen Distanzschuss (7.) lenkte Schmeichel gerade noch so über die Latte. Ansonsten sehr ballsicher und mit einigen guten Pässe in die Tiefe. SPORT1-NOTE: 2,5

ROBERT ANDRICH (bis 64.): Bemüht und laufstark. Biss sich in jeden Zweikampf. Verlor in der Hektik ab und zu den Überblick. Ging aber mit Einsatz und Wille voran. Sein Kopfball landete in Schmeichels Armen (11.). Mit einem Foul verursachte er einen gefährlichen Freistoß aus 17 Metern (31.), der ohne Folgen für die DFB-Elf blieb. SPORT1-NOTE: 3

TONI KROOS: Wie fast immer mit den meisten Ballkontakten auf dem Feld (107) und enorm ballsicher. Verteilte die Bälle und setzte Mitspieler immer wieder in Szene. In den Defensiv-Zweikämpfen immer nah am Gegenspieler. SPORT1-NOTE: 2

ILKAY GÜNDOGAN (bis 64.): Der Kapitän agierte unauffällig und war kein großer Faktor an diesem Abend. Wurde folgerichtig in der 64. ausgewechselt. SPORT1-NOTE: 4,5

JAMAL MUSIALA (bis 80.): Fand gegen körperliche starke Dänen zunächst etwas schwer in die Partie. Hatte wenige erfolgreiche Dribblings und verlor ein-/ zweimal Male leichtfertig den Ball - wie in der 45. als die Dänen in Überzahl kontern konnten und Neuer im letzten Moment gegen Höjlund retten musste. Überzeugte allerdings mit Einsatz, wurde für eine Grätsche in der 62. Minute von den Fans gefeiert und belohnte sich später: Sein überlegter und kaltschnäuziger Treffer zum 2:0 entschied die Partie. (68.). SPORT1-NOTE: 1,5

LEROY SANÉ (bis 88.): Rückte für Wirtz in die Startelf. Begann engagiert und stark verbessert im Vergleich zu seinen letzten Spielen. Ließ aber Durchschlagskraft und Genauigkeit vermissen. Setzte einen Konter nach einer Havertz-Vorlage aus rund sieben Metern freistehend am Tor vorbei - den hätte er machen müssen! SPORT1-NOTE: 4

KAI HAVERTZ: Zahlte das Vertrauen mit hohem Einsatz zurück und war der beste Mann auf dem Platz. War ein ständiger Unruheherd. Seine Volley-Abnahme nach einem Rüdiger-Flugball lenkte Schmeichel gerade noch am Pfosten vorbei (10.). Hatte die erste hochkarätige Chance nach der Unwetter-Unterbrechung: Sein Kopfball-Versuch aus rund sechs Metern war aber zu zentral (37.). Blieb beim Elfmeter ganz cool und verwandelte sicher zur Führung (53.). Muss sich nur vorwerfen lassen, nicht noch ein Tor erzielt zu haben. In der 59. nahm er den Ball Weltklasse mitnahm mit und zielte dann vor Schmeichel am Tor vorbei (59.), später scheiterte er erneut freistehend am dänischen Keeper (90.). SPORT1-NOTE: 1,5

Ab 64. EMRE CAN: Fügte sich nahtlos ein und räumte im Mittelfeld ab. Grätschte in der Schlussphase noch Bälle aus der gefährlichen Zone. SPORT1-Note: 2,5

Ab 64. NICLAS FÜLLKRUG: Musste erneut zunächst erneut auf der Bank Platz nehmen. Seine Joker-Qualitäten konnte er diesmal nicht mit einem Tor krönen, stellte sich dennoch in den Dienst der Mannschaft und ackerte, die Führung über die Zeit zu bringen. Bei seinem einzigen Abschluss aus aussichtsreicher Position scheiterte er an Schmeichel, wurde aber ohnehin aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen (83.). SPORT1-NOTE: 3

Ab 80. BENJAMIN HENRICHS: SPORT1-NOTE: Ohne Bewertung.

Ab 80. FLORIAN WIRTZ: Sein Tor kurz vor Schluss zählte nicht - Abseits. SPORT1-NOTE: Ohne Bewertung.