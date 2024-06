"Der absolute Horror": Mbappe klagt über seine Maske

Ins Tor hat Kylian Mbappe trotz Nasenbeinbruch zuletzt getroffen, von seiner Maske hat er dennoch genug. „Es ist der absolute Horror“, klagte der Starstürmer der französischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale gegen Belgien am Montag (21.00 Uhr ZDF/MagentaTV). „Man sieht nicht so gut, man schwitzt darunter. Man muss sich den Schweiß dann aus dem Gesicht wischen“, ließ Mbappe die Journalisten bei der abschließenden Pressekonferenz an seinem „Leid“ teilhaben.