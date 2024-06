EM 2024: Mbappé beschimpft Lewandowski übel

Was war passiert? In der 87. Minute kam es im Anschluss an eine zunächst abgewehrte Ecke der Franzosen im polnischen Strafraum zu einem Zweikampf zwischen Lewandowski und Mbappé. Polens Kapitän stellte dabei seinen Körper zwischen Mbappé und den Ball und versuchte mit seinem linken Arm den französischen Angreifer von sich fernzuhalten. Dabei erwischte er offenbar unabsichtlich Mbappé mit der Hand in dessen lädiertem Gesicht.