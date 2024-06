Deutschland atmet durch!

Zurücklehnen und abwarten! Heute Abend entscheidet sich, mit wem es die deutsche Nationalmannschaft am Samstag im Achtelfinale der Heim-EM zutun bekommt. England, Dänemark, Slowenien oder Serbien – alle vier Mannschaften der Gruppe C könnten es werden. Einfluss hat das DFB-Team darauf freilich nicht mehr und kann sich deshalb entspannt zurücklehnen – vor allem auch, weil Bundestrainer Julian Nagelsmann der Mannschaft heute frei gab.

Nagelsmann gibt frei - Padel, Einzeltraining oder Ausflug mit der Familie

Für Abwechslung und vor allem Ablenkung in dem so festgezurrten EM-Alltag sollen da auch Familien und Freunde sorgen. Bis zum Abend dürfen die Liebsten noch im Teamquartier in Herzogenaurach bleiben, dann müssen wie abreisen.

DFB-Stars mit Public-Viewing am Pool

Die im Camp-Gebliebenen können heute, wie fast jeden Abend, auf der großen Leinwand am Pool Fußball und damit den nächsten Achtelfinal-Gegner gucken – mit Anti-Mückenspray in Reichweite! Denn die Insekten treiben schon seit Tagen ihr Unwesen in der so naturbelassenen und Sumpf-reichen Umgebung.