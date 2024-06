Deutschland-Aufreger: Hand-Regel lässt Ballack wüten

Was ihn so aufgeregt hatte: David Raum hatte in der 52. Minute in die Mitte geflankt, Dänemarks Joachim Andersen den Ball nur leicht mit der Hand berührt, Schiedsrichter Michael Oliver mit Hilfe des VAR auf Elfmeter entschieden - und Kai Havertz vom Punkt das 1:0 für Deutschland erzielt. Eine Entscheidung, die nach dem Erfolg der DFB-Elf heiß diskutiert wurde.