DFB-Auftaktspiele: Pleiten, Pech, Pannen

Julian Nagelsmann spricht von einem "Brett" zum EM-Auftakt, Rudi Völler erwartet einen "tollen Fight", und die gesamte DFB-Auswahl ist sich einig: Ein guter Start in die EURO am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Schottland, und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte durchs Turnier schweben. Allein: Die letzten drei Male ging das schief.

Das Ergebnis dieses unheilvollen Mixes ist die erste Auftaktniederlage bei einer WM seit 1982. Damals rumpelten Kapitän Karl-Heinz Rummenigge und Co. bis ins Finale, in Russland aber hilft auch "Jogi cool" an der Strand-Laterne von Sotschi nichts: Nach der Pleite im Gruppenfinale gegen Südkorea (0:2) scheitert Deutschland erstmals in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft.

Der inzwischen berühmte "Flug der Graugänse" soll seine Mannschaft am Vorabend des Spiels in Al-Rayyan buchstäblich beflügeln, doch Kapitän Manuel Neuer und Co. stürzen ab. Auch, weil Flick rätselhaft wechselt und so nach der Führung durch Ilkay Gündogan ein Bruch ins Spiel kommt. Eine gute Partie gegen Spanien (1:1) und der Sieg nach einem wirren Auftritt gegen Costa Rica (4:2) reichen nicht mehr, Deutschland scheitert abermals in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft.