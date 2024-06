DFB: Nagelsmann erklärt Startelf-Überraschung gegen Dänemark

Julian Nagelsmann erhofft sich von Leroy Sane im EM-Achtelfinale gegen Dänemark mehr Tiefe im deutschen Spiel. „Leroy hat ein gutes Tempo hinter die Kette, das hat gegen die Schweiz gefehlt“, sagte er bei MagentaTV auf die Frage, warum er den Münchner in Dortmund dem Leverkusener Florian Wirtz vorzieht.

Es sei eine Entscheidung „zwischen zwei Weltklassespielern“ gewesen, betonte Nagelsmann. Sane aber sei ein Akteur, der „die Tiefe ansprintet und anbietet, der beides sehr gut verkörpert. Flo möchte den Ball eher in den Fuß“ gespielt haben, erklärte er im ZDF . Es gehe gegen die Dänen aber darum, „den Rücken der Dreierkette zu finden“.

Nagelsmann erklärt Füllkrug-Verzicht

Deshalb entschied sich Nagelsmann auch gegen Super-Joker Niclas Füllkrug. „Fülle hätte es auch verdient, aber wir verfolgen einen klaren Plan damit, mit Havertz zu beginnen. Die Dänen sind sehr massiv in der Luft, am Boden haben sie Probleme gegen wendige Spieler. Leroy kann das bringen. Ich glaube nicht, dass wir die Lufthoheit von Beginn an haben werden. Da brauchen wir ein bisschen ein anderes Profil.“