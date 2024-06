EM 2024: Deutschland gegen Dänemark heute LIVE im TV, Stream und Ticker

von SPORT1 29.06.2024 • 18:02 Uhr Bei der EM 2024 in Deutschland steht das zweite Achtelfinal-Spiel auf dem Programm. Das zweite K.o.-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark wird im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Live-Stream und Ticker.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Samstag bei der EM 2024 in die K.o.-Phase. In Dortmund trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im zweiten Achtelfinale des Turniers auf Dänemark. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Wo Sie das Spiel im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie hier.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Sieger der Achtelfinal-Partie zieht ins Viertelfinale ein, während der Verlierer aus dem Turnier ausscheidet. In Dortmund steht Deutschland, der Sieger der Gruppe A, Dänemark, dem Zweitplatzierten der Gruppe C, gegenüber.

Hier können Sie Deutschland gegen Dänemark heute LIVE verfolgen:

TV: ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Stream: zdf.de und Magenta Sport

zdf.de und Magenta Sport Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Niclas Füllkrug wuchtet den Ball mit dem Kopf ins Schweizer Tor

EM 2024: DFB-Team als Gruppensieger in die K.o.-Phase

Die deutsche Mannschaft startete mit zwei Siegen gegen Schottland und Ungarn in die EM und kam im letzten Gruppenspiel erst in der Nachspielzeit durch ein Tor von Niklas Füllkrug zu einem 1:1 gegen die Schweiz. Das Remis reichte der Nagelsmann-Elf, um Gruppe A als Erster zu beenden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Achtelfinale kann das DFB-Team wahrscheinlich wieder auf Abwehrchef Antonio Rüdiger bauen. „Wenn nichts mehr passiert, dann kann er morgen spielen“, sagte Nagelsmann am Freitag. Rüdiger hatte beim Gruppenfinale gegen die Schweiz (1:1) eine Oberschenkelzerrung erlitten, er war am Freitagvormittag aber wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Das Training war gut“, erklärte Nagelsmann.

Bei seiner Sturmbesetzung für das Duell mit den Dänen ließ sich der Bundestrainer nicht in die Karten blicken. „Ich verfolge die Diskussion gar nicht. Wir als Trainerteam entscheiden, wer spielt. Morgen 21.00 Uhr, vorher verrate ich nichts“, sagte der 36-Jährige. Joker Niclas Füllkrug drängt nach zwei Turnier-Toren in die Startelf, in der Vorrunde begann Kai Havertz (ein Elfmetertor) in allen drei Spielen.

EM 2024: Dänemark Außenseiter gegen DFB-Team

Die Dänen gehen in die K.o.-Spiele ohne einen einzigen Sieg. In der Vorrunde kam das Team von Trainer Kasper Hjulmand in der Gruppe C gegen England, Slowenien und Serbien zu drei Unentschieden und geht als Außenseiter ins Achtelfinale gegen die deutsche Mannschaft. Trotzdem geht der Coach mit Optimismus in die Partie. „Chancenlos? Im Fußball? Natürlich haben wir eine Chance. Deutschland ist klarer Favorit, aber wir haben eine super Mannschaft“, betonte der dänische Nationaltrainer.

Allerdings kämpfte unter anderem Starspieler Christian Eriksen im Vorfeld des Achtelfinales mit Magenproblemen. „Christian hatte ein paar Probleme mit seinem Magen, Thomas Delaney hatte dasselbe. Wir hoffen, dass er bald bei uns und bereit für das Spiel sein kann“, sagte Hjulmand am Freitag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Sieger des Matches in Dortmund könnte im Viertelfinale auf den Top-Favoriten Spanien treffen, der in der Gruppenphase den stärksten Eindruck aller EM-Teilnehmer hinterließ und in seinem Achtelfinal-Match auf Georgien trifft.

Deutschland gegen Dänemark: Voraussichtliche Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, N. Schlotterbeck, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Neuer - Kimmich, Rüdiger, N. Schlotterbeck, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz Dänemark: Schmeichel - Andersen, Vestergaard, Kristensen - Bah, Delaney, Höjbjerg, Maehle - Wind, Eriksen - Höjlund

MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EM 2024 live

Wer alle 51 Spiele der EM verfolgen möchte, muss auf MagentaTV zugreifen, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Aber: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta. (Alles zum Public Viewing bei der EM)

SPORT1 sichert sich Rechte für Highlight-Clips