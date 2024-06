DFB-Stars bereit für EM-Titel? Trainer-Ikone stellt brisante Charakterfrage

Ex-Bundestrainer Berti Vogts hat vor der Heim-EM die mentale Leistungsstärke der deutschen Nationalmannschaft infrage gestellt. „Ich habe Bedenken, ob in der Mannschaft genug starke Persönlichkeiten sind, das zu schaffen. Es ist eine große, große Aufgabe, der Druck ist gigantisch, auch weil sich alle an das Sommermärchen von 2006 erinnern werden“, schrieb der 77-Jährige in seiner Kolumne für die Rheinische Post.